治國亂象 美媒酸：川普以為他還在主持節目嗎？

美國總統川普近日的各種發言，再度引起外界對他治國能力的質疑。（圖/美聯社）

據美國《芝加哥論壇報》（Chicago Tribune）報導，面對總統川普（Donald Trump）近期以來，因為維吉尼亞州夏綠蒂鎮（Charlottesville, Va）的衝突，再度浮現的治國亂象，引發媒體和民眾高度反感。《論壇報》的編輯佩吉（Clarence Page）認為，從川普近日來在推特、記者會和公開場合的發言，他高度懷疑，現任美國總統可能還以為自己仍在住持電視節目，身為一名國家領袖，不僅沒在第一時間鼓勵與慰問受傷的民眾，反而還「包容」造成流血衝突的那群人；或是在發表譴責聲明後24小時內，又在公開場合推翻自己的說法，佩吉反問，難道川普真的不知道他已不再主持電視節目了嗎？

五天前一場因「保護雕像」在美國維吉尼亞州（Virginia）所起的抗議活動，再次讓美國和外界看見3K黨和白人至上主義的那群人，眾人同聲譴責使用暴力的3K黨群體，但身為總統的川普，在第一時間的推特發文，卻是輕描淡寫地帶過，並在發表正式聲明後，又在公開場合砲轟抗爭現場的「雙邊」團體，此舉點燃了更多人的怒火，讓包含默克、UA與英特爾等企業大老紛紛掛冠而去，但仍舊我行我素的川普，似乎根本不受這些「雜訊」影響，依然照著自己的想法治國。

佩吉質疑，川普這種操作手法，根本就如同電視真人秀一般，為了討好某些年輕的白人男性選民，同時也被外界視為他的「鐵票支持群眾」。然而，他成功了，也得到白人至上主義團體的感謝，但獲得高關注度和點閱率之後，電視節目能獲得高報酬和大批廣告支持，但身為總統，用這種方式治國，換來的卻是社會分裂和仇恨滋生。佩吉無奈地表示，也許對於上任至今一直被罵被噓的川普而言，「掌聲」是現階段他最渴望的一種回饋。

(中時電子報)