點亮廣州「心」力量　越秀打造慈善品牌

自2008年到2017年，廣州越秀區已累計有21名中國好人、17名廣東好人、71名廣州好人、30名越秀好人。為充分整合越秀區各類身邊好人資源，越秀區將在越秀公園成立越秀好人誌願服務中心，開展常態化公益活動。

近年來，越秀區好人好事不斷湧現。統計指出，越秀區已有中國好人21人、廣東好人17人、廣東省道德模範2人、廣東省道德模範提名獎2人、廣東省最美志願者1人、廣州市道德模範11人，廣州好人71人，廣州市小道德模範7人、越秀好人30人。

在累計過百名的好人名單中，不乏有來自各行各業的精英，此外，還有行善不留名的外籍「好人」。去年9月21日中午，在廣州烈士陵園，澳大利亞籍遊客葛列格．吉爾斯聯合其他遊客，成功救助1名落水男孩。

去年越秀區定期評選「越秀好人」時，增設「越秀好人特別獎」；該獎項頒發對象為在突發事件中有突出貢獻，並具有一定社會感召力的好人好事。而見義勇為的葛列格·吉爾斯也成為「越秀好人特別獎」的獲獎者。

為讓正能量傳播得更遠，打造越秀慈善品牌，從2017年1月起，越秀區文明辦還與資訊時報微社區e家通聯合推出「越秀善行人物」評選活動。將深入越秀區18條街道，挖掘、推選越秀區內好人故事，讓越秀好人故事溫暖社會，成為社會文明的潮流。

(中時電子報)