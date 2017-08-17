中印互扔石 印軍控：中國巡邏車越界所致

中國與印度乃堆拉山口邊境鐵絲圍欄兩側的士兵。(圖/新華社資料照)

中印士兵日前在拉達克區爆衝突，雙方互扔石塊，隨後更爆發肢體衝突，導致多人受傷。印度一名情報官員將衝突起因歸罪中方，表示是中國一輛巡邏車誤闖印方領地所致。

針對中印互扔石塊衝突，《美聯社》報導指出，印度一名情報官員指出，由於天氣惡劣、視野不佳，中國一輛巡邏車誤入印方領地，雙方因此爆發衝突、互丟石塊攻擊，部分士兵受到輕傷。但持續近30分鐘後，兩邊就退回各自所屬區域。

中國外交部發言人華春瑩表示，不清楚事件細節，但中國邊防部隊一直致力於維護中印邊界的和平與安寧。

(中時電子報)