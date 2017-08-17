D奶女星為尪運勢拚試管兒 驚曝2歲女患自閉症

林韋伶婚後退出演藝圈，目前懷著雙胞胎兒子的她，驚曝2歲大女兒小薑薑患有高功能自閉症，她得一邊養胎一邊帶孩子上治療課。(取材自陳垣妧臉書)

以女團「3EP美少女」成員身分出道、曾赴韓國當練習生大爆血淚史的D奶女星林韋伶(陳垣妧)，返台後以辛辣大膽作風為人所熟知，甚至因此被封為演藝圈「腥三寶」，她2015年帶球嫁給電子製造商老公，生下女兒「小薑薑」，而婚後退出演藝圈的她，改進軍餐飲界，考取5張餐飲證照，開高檔私廚餐廳，轉職非常成功，成績比在演藝圈還好。

林韋伶發展餐飲事業大成功，但她也沒忘了照顧家庭，據《蘋果》報導，她甚至聽從命理師建議，為助老公運勢，花17萬做試管嬰兒拚「雞寶寶」，結果真的成功，還一次懷一雙，預計10月中旬夫妻倆將迎接雙胞胎兒子，從目前的1家3口直接為5口，而懷孕期間她其實相當忙碌，一邊招呼生意，一邊得帶女兒小薑薑去上治療課，原來寶貝女兒3個多月前被診斷出罹患高功能自閉症，讓夫妻倆錯愕不已。

林韋伶透露，女兒1歲前挺喜歡咿咿呀呀說話，但越長大話越少，老公覺得應該長大點就沒事了，但她不放心，於是帶著孩子去做語言評估，沒想到語言治療師觀察小薑薑的表現行為，表示孩子患自閉症，然林韋伶對這個疾病的印象是病患較為內向害羞，但女兒平時行動活潑，屁股像長蟲一樣坐不住，怎樣都無法跟自閉症聯想在一起，因此治療師一說出診斷結果，她也傻眼了。

林韋伶回想，小薑薑雖然好動，然卻容易因為一些小事而情緒大崩潰，例如正在玩耍時，媽媽要她去換衣服或做別的事， 她就會在地上大哭或打滾，甚至出門挑好穿綠鞋，媽媽覺得不太搭服裝要她換紅的，她也會哭鬧大半小時，本來林韋伶覺得女兒只是脾氣比較不好，還試圖硬性管教她，沒想到經過3個醫生評估後，確定小薑薑其實是高功能自閉症患者，這是天生的，孩子有自己的模式，若打亂她，她就會大崩潰，林韋伶知道真相後，開始慢慢學著去體諒女兒。

而小薑薑罹患的高功能自閉症，並非智能不足，反倒智商、學習能力較高，只是語言、行為及人際互動等行為仍有障礙，目前無相關藥物可使用，只能靠行為、語言治療介入來改善，越早開始治療越能改善障礙之處，因此現在林韋伶一週五天帶女兒去上治療課，跟其他同樣病症的小朋友一起學習，家長都必須陪同，而3歲前的所有課程費用皆由政府補助，林韋伶打算等女兒情緒穩定後就停止治療，笑說小薑薑在上課後已經改善很多，「我現在都覺得她乖到不是我女兒」。

(中時電子報)