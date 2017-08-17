林全指示部會首長 落實風險管理

行政院長林全表示，做為一個負責任的政府，不僅要面對問題、解決問題，更要能防患未然，將潛在的危機消弭於無形。（行政院資料照片）

行政院長林全今（17）日在行政院院會指示部會首長，除了推動手邊的業務，更要落實風險管理，找出並解決過去遺留下來的潛在問題，以展現施政決心與魄力，爭取民眾的認同。

林全是就「0815供氣中斷導致全台輪流停電」，作了以上提示。他在院會上對於因停電造成國人生活上的不便，也再次表示歉意。

他説，做為一個負責任的政府，不僅要面對問題、解決問題，更要能防患未然，將潛在的危機消弭於無形。

林全表示，電力供應的穩定，不僅是民生必需，更攸關國家安全。針對這次事件所暴露出有關系統設計、操作流程、營運管理等問題，他已請政務委員吳宏謀組成行政院層級的調查專案小組，並邀請外部專業人士參與，徹底釐清問題與責任所在。

他說，另從和平電廠輸電塔倒塌，乃至於這次事故，顯見我國電力系統的穩定，存在整體性問題，不能再認為是偶發的單一事件而予輕忽，因此，也請政務委員吳政忠就現有集中式電力結構的安全性、整體電網的安定性，以及未來如何使電力系統更具抗災性、強韌性等議題，規劃進行穩定電力供應的全面性體檢。

林全指示，對於其他重要關鍵基礎設施，也請各主管機關立即進行全面檢視，並強化應變整備，建構安全的環境。

(中時)