苓雅分局「試試波麗士」網遊，冠軍獲贈胡迪帽

「試試波麗士」網路遊戲冠軍張耿綸（左），獲苓雅分局長賈樂吉頒發特製胡迪帽。（林宏聰攝）

張耿綸（左）與遊戲設計者李宗翰（右）PK，設計者仍技高一籌，以140分比120分獲勝。（林宏聰攝）

為使暑期交通安全宣導更活潑，高市交通警察大隊與苓雅分局合作，開發網頁版遊戲「試試波麗士」，讓全民化身警察，在路口抓違規，經過1個多月比試，冠軍張耿綸以190分獨霸，17日獲分局長頒發特製胡迪帽表揚，並當場PK示範，不過遊戲設計者、替代役男李宗翰畢竟有「主場優勢」，以20分之差獲勝。

這款「試試波麗士」網路遊戲7月7日正式上線，是警方首創交通安全宣導網路遊戲，模擬苓雅分局轄區中正、大順路口關卡供玩家挑戰，民眾可化身交警，藉由滑鼠點擊，取締未戴安全帽、闖紅燈、機車違規左轉。

苓雅分局長賈樂吉指出，暑假期間青少年交通意外頻傳，以往制式交通安全宣導，較枯燥乏味，難以吸引青少年注意，今年改以遊戲方式加強宣導效果，也趁機宣傳中正、大順路口全市第一條機車左轉專用道。

張耿綸在眾多網友中脫穎而出，以190分拔得頭籌，他表示，由於遊戲中違規事項隨機出現，其中以機車違規1次拿5分最高，他玩了數百次，平均在160分左右，難得有一次出現較多機車違規，才創下高分紀錄，連遊戲設計者李宗翰都說，平時他玩頂多也只有140分。

張耿綸說，這款遊戲相當刺激，他揪了不少朋友一起玩，大家彼此比較分數，也從遊戲中更了解大順、中正路口的機車左轉專用道，「以前直接左轉真的很危險！」

苓雅分局交通組巡官陳韻絜指出，經分析統計，轄區今年上半年，25歲以下青少年發生交通事故件數共663件，佔總件數20％，以中正一路、建國一路、大順三路事故最多，而未保持安全距離、轉彎未依規定則是兩大肇事原因。

此外，常見的違規包括無照駕駛（27%）、騎機車未戴安全帽（24%）、闖紅燈（17%），陳韻絜說，青少年體力旺盛，會玩沒什麼厲害，要玩得安全又健康才重要，呼籲年輕人一定有駕照才上路，且選擇合格安全帽，看見黃燈就減速，而不是加速通過，「耍帥一時、安全一世」。

(中時)