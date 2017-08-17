MLB》回鍋守護神關門 洋基再勝大都會

(11:40更新)昨查普曼(Aroldis Chapman)關門挨兩分炮後，洋基今推前守護神羅伯生(David Robertson)投第9局，無失分，飆出2K，助洋基5比3再勝大都會。另「法官」賈吉(Aaron Judge)敲出37轟，是457英呎、打到大都會花旗球場左外野第三層看台的特大號全壘打。

32歲羅伯生近期剛被交易來洋基，前兩季為白襪貢獻34和37次救援成功。羅伯生2006年選秀會第17輪(524順位)被洋基選中，2014年正式接下終結者棒子，摘下39次救援成功。羅伯生今1局無失分，取得回洋基首次、本季第14次救援成功，自責分率2.25。

賈吉第4局敲出陽春炮，以37轟領先全美國聯盟，但今再吞1K，連33場三振，寫下大聯盟除投手外，連續最多場被三振紀錄。

(中時電子報)