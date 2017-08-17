秒殺額滿再加開！北市大王蓮乘坐體驗 共度浪漫七夕情人節

雙溪公園大王蓮乘坐活動熱門，加開6場次共度浪漫七夕情人節。(圖/北市工務局)

大王蓮花朵壽命約2到4天，從白色透明狀、帶有輕淡水果香味，逐漸轉呈淡淡的粉紅色、紅色，有「善變的女神」的稱號。(圖/北市工務局提供/李光裕攝)

北市雙溪公園成為今夏熱門景點，早晨能欣賞到睡蓮花姿。(圖/北市工務局提供/李光裕攝)

北市雙溪公園「2017大王蓮奇幻漂浮」展覽開展至今吸引超過2萬人到訪，不僅早晨欣賞睡蓮之美、傍晚欣賞「善變女神」大王蓮花姿，其中大王蓮乘坐體驗活動更是搶手。北市公園處應民眾熱烈要求，將加開6場次360個名額；且活動期間適逢七夕情人節，想體驗大王蓮乘坐活動共度浪漫節日的民眾，可要記得搶先網路報名。

「2017大王蓮奇幻漂浮」自活動開幕以來，每天湧進眾多的遊客欣賞大王蓮碩大之美及色彩變化多端的睡蓮之美。大王蓮是目前世界上葉片面積最大的植物，碩大的葉片讓人驚嘆不已，且大王蓮所開的花更別具特色。

相較一般睡蓮花朵綻放時間多在清晨，大王蓮花朵綻放的時間則是在傍晚，一朵花的壽命約2到4天，第一天呈現白色透明狀，會帶有輕淡水果香味，第二天起逐漸轉呈淡淡的粉紅色，到了第三天就變成的紅色，並且漸漸的沉入水中，直到第四天花就謝了，所以又有「善變的女神」的稱號。

而展期假日大王蓮乘坐體驗報名更是瞬間秒殺額滿，為讓更多遊客體驗大王蓮的奇幻漂浮，將再開放8月26日至8月28日6場次，每場名額由原本50個增加至60個，並於8月21日(一)上午9時30分開放網路報名。且8月28日體驗大王蓮乘坐活動適逢七夕情人節，只要體重在60公斤以下，情侶檔及暑假將結束的小朋友們都能報名參加。

(中時電子報)