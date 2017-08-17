蕾哈娜遭爆打不成人形 他後悔：我是怪物

蕾哈娜過去和克里斯小子交往，卻被爆打到不成人形。（圖／達志影像、取自推特）

蕾哈娜和饒舌歌手克里斯小子過去交往期間，曾發生嚴重口角爭執，兩人更是大打出手，最後克里斯小子失控把蕾哈娜打到不成人形，驗傷照曝光後更是震驚各界。如今克里斯小子推出回憶錄，談到這段過往，他坦言當天是他的惡夢，更說自己宛如怪物。

克里斯小子近來推出紀錄片《Chris Brown: Welcome To My Life》，但在這當中難逃被問及過去和蕾哈娜的一段情，尤其最為外界熟知的，莫過於蕾哈娜被他打到不成人形，驗傷照滿臉都是傷。這讓克里斯小子至今都相當後悔，他稱過去兩人交往時時常動粗，加上2009年那一次將蕾哈娜打到住院，「我覺得自己像隻怪物。」

而這場嚴重衝突，也起因克里斯小子當年出席完一個活動後，有個女人走向前打招呼，由於過去兩人曾經發生關係，這讓蕾哈娜很不高興，活動前一天則又有女生傳簡訊給克里斯小子，兩人為了異性問題吵得不可開交，最後克里斯小子一拳爆打，重傷蕾哈娜。

(中時電子報)