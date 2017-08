蕾哈娜遭爆打不成人形 他後悔：我是怪物

蕾哈娜過去和克里斯小子交往,卻被爆打到不成人形。(圖/達志影像、取自推特)

蕾哈娜和饒舌歌手克里斯小子過去交往期間,曾發生嚴重口角爭執,兩人更是大打出手,最後克里斯小子失控把蕾哈娜打到不成人形,驗傷照曝光後更是震驚各界。如今克里斯小子推出回憶錄,談到這段過往,他坦言當天是他的惡夢,更說自己宛如怪物。

克里斯小子近來推出紀錄片《Chris Brown: Welcome To My Life》,但在這當中難逃被問及過去和蕾哈娜的一段情,尤其最為外界熟知的,莫過於蕾哈娜被他打到不成人形,驗傷照滿臉都是傷。這讓克里斯小子至今都相當後悔,他稱過去兩人交往時時常動粗,加上2009年那一次將蕾哈娜打到住院,「我覺得自己像隻怪物。」

而這場嚴重衝突,也起因克里斯小子當年出席完一個活動後,有個女人走向前打招呼,由於過去兩人曾經發生關係,這讓蕾哈娜很不高興,活動前一天則又有女生傳簡訊給克里斯小子,兩人為了異性問題吵得不可開交,最後克里斯小子一拳爆打,重傷蕾哈娜。

(中時電子報)