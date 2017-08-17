NBA》別傻了！尼克重申波爾金吉斯屬非賣品
先前傳出騎士有意拿厄文當交易籌碼，去跟尼克換回「波神」波爾金吉斯，如今卻遭尼克狠狠打槍，因為《Newsday》報導，尼克完全沒有興趣把波爾金吉斯交易出去，就算拿什麼籌碼來換都一樣，直接宣告波爾金吉斯屬於非賣品！
《Newsday》的這則報導，無疑狠狠給先前爆料騎士考慮交易到波爾金吉斯的《ESPN》打臉，《Newsday》更引用消息來源，強調尼克總裁米爾斯與總管佩瑞根本沒想過交易波爾金吉斯，等同這筆交易連提都不用提就告吹了。
畢竟波爾金吉斯雖在上季跟尼克前總裁「禪師」菲爾傑克生關係欠佳，甚至直接返回拉脫維亞拒絕參加季末記者會，卻在禪師走人之後，他跟尼克高層之間關係逐漸修補，佩瑞也放話最近已跟波爾金吉斯講過好幾次電話了。
就連波爾金吉斯自己也改變沉默態度，清楚表達自己想要繼續留在紐約拚戰的決心，「儘管過去在紐約的日子很艱辛，但我的NBA旅程從這裡開始，我希望自己整個職業生涯都在這座城市度過，對我來說，紐約就是我的家。」
不過騎士不會就此打消交易厄文的念頭，目前他們仍對塞爾提克菜鳥塔圖、太陽新秀賈許傑克生、金塊後衛莫瑞等人深感興趣，也跟這幾隊積極談判當中，無論如何厄文想要自己決定的未來去處，目前看來機會恐怕不大了。
(中時電子報)
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