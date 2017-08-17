一中風波平息 烏干達如期參加世大運

烏干達官員在推特上公布，烏干達政府因遵行「一中政策」，建議選手不要參加即將舉行的世大運。外交部發言人王珮玲今表示，烏干達選手團將如期成行，並於世大運開幕前抵達台灣。

王珮玲指出，世大運是世界性的體育賽事，歡迎所有選手來台參加，據了解，烏干達將可如期成行，他們選手積極向烏干達政府反應，因此會如期於賽前開幕抵達台灣，很高興看到這個結果。

烏干達官員卡騰德（Norman Katende）在推特（twitter）日前發文表示，附上公文的照片，公文上清楚寫到，由於烏干達政府的「一中政策」（the One China Policy）立場，烏干達外交部「建議」不要派隊來參加世大運。

(中時)