王丰批蔡：有誠意就把前瞻費用拿去研發替代能源
蔡英文總統主打2025年完成非核家園的目標，但近期缺電危機讓核電再次成焦點。作家王丰質疑，如果蔡英文真有落實非核家園的誠意，何必花8000億在前瞻計畫？怎不把經費投注在研發替代能源以及落實非核家園的實際工作上？這不得不讓人懷疑蔡政府搞非核家園根本是一場騙選票的巨大騙局。
王丰表示老百姓要求的不多，「只拜託政府不要給我沒事停電。」連這樣的基本起碼要求都做不到，真不知這個政府還苟延殘喘什麼？以拖待變什麼？這麼拖下去、唬哢下去，意義何在？
一個最簡單的邏輯，如果蔡當局真有落實非核家園的誠意，何必花八千億在前瞻計畫？怎不把八千億經費投注在研發替代能源以及落實非核家園的實際工作上？這不得不讓人懷疑當局搞非核家園根本是一場騙選票的巨大騙局。
王丰說「那些昔日高喊非核家園，動輒鬧孩子脾氣，絕食抗議的人，最近為何噤聲失蹤了？」這些人是不是該「共體時艱」，率先表態，家裡不用冷氣，用電少一半，敢不敢以身作則，公開作個好示範？噤聲，就以為人家會遺忘了你們的「豐功偉績」嗎？
(中時電子報)
文章來源：王丰 臉書
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