呂文婉青春泳裝照曝光！曬S曲線火辣開高衩
名嘴呂文婉談話風格犀利、麻辣，私下的她也樂於在臉書分享生活大小事，日前呂文婉曬出年輕時的高衩泳裝照，窈窕身材S曲線，模樣火辣，網友眼睛大吃冰淇淋，不過也讓她直呼：「青春無敵啊」，網友更拱她再穿泳裝，不過也讓呂文婉求饒：「別湊熱鬧了！姐駕馭不了」。
呂文婉保養有道，去年曾曬出自己28歲嫩照，近日呂文婉再曬年輕高衩泳裝照，她身穿粉色連身泳裝，辣開高衩，秀出一雙美腿，呂文婉看著照片也有感而發：「話說...那年不到30...驀然回首 這類泳裝早已上不了身」，嫩照更是驚艷網友，大讚：「這身材姐要嚇死誰(沒變啊！)」、「一點都沒變內！」
(中時電子報)
關鍵字：呂文婉
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。