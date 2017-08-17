呂文婉青春泳裝照曝光！曬S曲線火辣開高衩

呂文婉曬年輕時泳裝照，窈窕身材S曲線，讓網友眼睛大吃冰淇淋。（圖／取材自呂文婉get in TOUCH臉書）

名嘴呂文婉談話風格犀利、麻辣，私下的她也樂於在臉書分享生活大小事，日前呂文婉曬出年輕時的高衩泳裝照，窈窕身材S曲線，模樣火辣，網友眼睛大吃冰淇淋，不過也讓她直呼：「青春無敵啊」，網友更拱她再穿泳裝，不過也讓呂文婉求饒：「別湊熱鬧了！姐駕馭不了」。

呂文婉保養有道，去年曾曬出自己28歲嫩照，近日呂文婉再曬年輕高衩泳裝照，她身穿粉色連身泳裝，辣開高衩，秀出一雙美腿，呂文婉看著照片也有感而發：「話說...那年不到30...驀然回首 這類泳裝早已上不了身」，嫩照更是驚艷網友，大讚：「這身材姐要嚇死誰(沒變啊！)」、「一點都沒變內！」

(中時電子報)