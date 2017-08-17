劉易士錯過的1984年NBA黃金世代
此次率領美國田徑隊來台的9面奧運金牌名將劉易士，他在1984年拒絕參加NBA選秀會，當年狀元郎就是「非洲天王」歐拉朱旺、探花「籃球之神」喬丹、「惡漢」巴克利首輪第5順位，就連NBA史上助攻王史塔克頓也只排名首輪第17順位，這4人都是50大巨星，也進入了籃球名人堂。
1984年是NBA選秀的黃金世代，歐拉朱旺與喬丹分別帶領火箭、公牛奪得8次總冠軍，加上巴克利、史塔克頓，4人拿下7次總冠軍賽MVP，23次入選NBA年度第一隊，參加45次全明星賽。
當年除了這4人外，還有不少出色球員，如帕金斯(第4順位)、索普(9)、凱文威利斯(11)、麥可凱許(14)等人，因此被人喻為是NBA史上最輝煌的黃金世代，就連後來詹姆斯、安森尼、韋德的2003年都比不上。
最有趣的是，憑藉著絕佳速度與彈跳能力在1983年世錦賽拿下100公尺、400公尺接力與跳遠3金的劉易士，1984年被兩位球探推薦參加NBA選秀，也在第208順位被公牛隊選中，但劉易士拒絕了，也才有後來的4屆奧運9面金牌的榮耀，不過，他未能與喬丹開創公牛王朝也成為一大憾事。
(中時電子報)
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