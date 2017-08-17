種族衝突延燒 美國白人為何憤怒？

一位反對者以點火噴霧罐攻擊白人至上團體的成員。(美聯社)

美國維吉尼亞州夏綠蒂維爾市，13日發生在白人至上主義者蓄意攻擊反種族主義示威群眾的悲劇，隨後美國各地如野火燎原般不斷上演雙方人馬衝突場面，不禁令人探究曾有黑人出任總統的美國，種族問題反而越演越烈，川普的上台也顯示美國白人族群的危機感與憤怒。

根據金融時報報導，美國疾病管制局的資料顯示，白人人口為主的地區受到兇殺、槍殺、吸毒致死等問題的影響相當嚴重，相反在族群多元化的地區，白人反而更安全。這些白人為主的社區吸毒、濫用藥物非常普遍，總體而言，那些生活以白人佔大多數並支持川普的地區，死于兇殺、槍殺、吸毒的比例，比生活在族群多元化、支持民主黨的社區的白人，死亡率要高出整整50%。

有人將上述問題歸咎於民主黨政府漠式白人社區偏袒少數族群，讓這些以白人為主的社區飽受經濟邊緣化痛苦所致。再一次歸咎於民主黨政府的說法也不成立，因為官方統計顯示，白人在歐巴馬執政時期，收入與工作機會都佔有優勢，就算是那些位於工業衰敗鏽帶區域力挺川普的社區也不例外。既然白人的經濟地位相較其他族群絕對稱不上弱勢，可是顯而易見的白人社區衰敗與憤怒從何而來?

根據報導，支持川普的白人感到憤怒的原因並不是移民，也與收入無關，主要是這些白人通常生活在相對孤立隔絕的社區；健康狀況普遍不佳；他們對子女的前途感到悲觀。而這些社區的主要特徵就是以礦業、傳統工業為主的的產業結構，在今日優勢不在，但是產業轉型的速度又非常緩慢。

諷刺的是，川普的共和黨政府上台以來，無論是企圖取消歐巴馬醫保、大幅度減稅的政策，受害最深的也是這些深陷泥沼卻又力挺他的白人社區。

(中時電子報)