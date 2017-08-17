高溫天氣讓人易疲倦是因...
已經持續好一陣子的高溫天氣，讓人受不了之外，你可能還會覺得在太陽底下，過不了多久就會開始感到疲倦，那是什麼原因造成的呢？
美國北卡羅來納州醫療主任凱西(Michele Casey)就指出，在高溫陽光下容易讓人感到疲倦，是因為人體在努力的維持穩定而正常的內部溫度，而這也正是這種額外的體力支出，帶給你疲憊感。
凱西進一步解釋，這種高溫促使人體必須消耗體力來維持溫度平衡的現象，會讓你的血管擴張，並透過被稱為「血管舒張」的過程，讓血液流經皮膚附近時能夠獲得降溫效果。
再加上排汗的現象，使得汗液在蒸發的時候，能夠讓皮膚降溫，但這一步驟對於人體來說，除了心率會增加之外，新陳代謝率也會隨之增加，進而讓人產生疲勞感。
而凱西也建議人們，想要改善這種天氣帶來的種種不適，還是老話一句，多喝水吧！
(中時電子報)
文章來源：livescience
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