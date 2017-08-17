永豐金插曲 永豐餘2女職員潛入北檢記者會場
台北地檢署偵辦永豐金違法放貸案，今早起訴在押的永豐金董事長何壽川等人；何壽川被具體求刑12年；但北檢召開偵結記者會前，竟有2名永豐餘女職員潛進屬於管制區的北檢4樓辦公室，並坐在記者會場，法警獲報後，已將2名永豐餘職員帶至北檢1樓法警室，等候內勤檢察官視情況決定是否偵訊。
今早10點，2名永豐餘的女職員，隨著大批媒體記者一同進入北檢4樓檢察官辦公室所在樓層，該樓層有門禁管制，嚴禁閒雜人進入，2名永豐餘女職員卻跟著記者們進入新聞發布室，等候北檢召開永豐金起訴案的記者會。
北檢發現2名永豐金女職員，竟跟著受邀前來採訪的記者，一同進入受管制的北檢4樓辦公室，立即指示法警將2人帶離，並將視今日輪值內勤的檢察官，評估是否偵訊2人。
2名永豐餘的女職員發現被檢察官識破身分，急著想離開，但立即遭法警攔下。2人向法警自稱是永豐餘職員，稱不知道該樓層有門禁管制，當得知不能進入後，便打算離開；2人見媒體拍攝，一度試圖遮掩。
(中時)
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