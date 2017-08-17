貝童彤從小志願當上人妻 歷任男友都想嫁

貝童彤表示從小志願當人妻。(中天提供)

明(8/18)日中天綜合台晚間10點《小明星大跟班》播出主題「演藝圈剩女嫁不出去的秘密大爆料！」邀請藝人剩女代表小call、貝童彤、楊晨熙與李冠儀上節目自我推銷，而她們的好友代表，包括陳薇、大牙、何妤玟與湘瑩則來爆料為何好友們會嫁不出去，製作單位也安排20位男嘉賓來票選對哪位女藝人有好感，其中貝童彤表示自己生來就是為了結婚，「我小時候的志願是當老婆!」她非常願意婚後相夫教子，憲哥問:「以前有過想論及婚嫁的對象嗎?」她不假思索馬上回應:「每一個都想嫁!」讓憲哥倒抽了一口氣，馬上聯想到她唯一在螢幕上公開的對象KID，貝童彤坦言:「每一個在交往時，都很認真想過能不能過一輩子。」

藝人貝童彤表示一生志願是想當上人妻，即將邁入31歲的她覺得至今還嫁不出去，是因為婚後想專心打理家以及帶小孩，所以男方的經濟條件必須讓她有安心感，而好友大牙則爆料貝童彤其實無法把家裡打理好，「看到她家會覺得像是拾荒老人，因為有很多沒有用的紙箱。」還表示其實貝童彤很討厭出門，並會限制男友回家的時間，對於大牙的吐槽，貝童彤最終還是獲得在場6位男嘉賓的青睞，她也當場選一位有好感的男嘉賓上台互動，而這位男士也表明願意幫她整理房間。

陳薇爆料都是從周刊才得知好友小call的戀情。(中天提供)

另外，陳薇爆料好友小call的戀情，她都是從週刊報出才得知，「平常關心她的朋友，她都沒有要讓我們知道!」還表示小call一喝完酒就會大哭，導致想介紹好對象給她，都深怕嚇跑對方，小call趕緊解釋:「現在比較少(哭)，跟對方講心事怕對方會有負擔。」最後陳薇還提醒在場男嘉賓，想跟小call在一起最好要有交通工具，原因是小call住在烏來的深山，「外面有瀑布，要開到深山裡面，就算你慾火焚身的時候也被那水給澆熄了!」此話一出讓眾人笑翻。

本集精彩內容於中天綜合台CH36頻道明(8/18)晚間10點《小明星大跟班》播出。

(中時電子報)