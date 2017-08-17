楊冪揭選角潛規則 「好劇沒關係戶不正常」

楊冪曾在節目揭演藝圈「潛規則」。(圖／翻攝自微博)

各行各業好像都有自己的「潛規則」，演藝圈更是層出不窮，有網友翻出楊冪多年前上節目片段，她直言好的電視劇「肯定有關係戶」，直率發言引起熱議。

楊冪2010年在節目中坦言，「潛規則」其實是平常不過的事，但她說的不是陪睡換上位，而是選角的時候，演員中一定會有靠關係的角色，「你要說整部戲裡面沒有帶著資金來的、沒有關係戶，我覺得那都不正常」，她認為沒有關係戶，這部戲是不會成功的。

而她覺得即使被「潛規則」，只要最後成功了，大家也不會去關注她怎麼成功的，她也知道很多明星為了上位炒作無下限，她認為是明星跟媒體各取所需，這也算是一種成功，坦率的發言引起熱議。

(中時電子報)