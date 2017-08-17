泉州台商創業 專利與品質 拼出一片天

設廠於泉州台商投資區的泉州億達家電，目前ODM許多國內外知名品牌，例如九陽、大同、飛利浦、湯馬士家用電器。（王雅芬攝）

畢業於台灣修平科技大學機械工程系，鉅閩其二代接班人執行副總龔俊維，介紹廠裏的每個生產環節時非常自信。（王雅芬攝）

大陸福建泉州台企福建鉅閩機械，主要從事EVA發泡、活動鞋墊、大底、中底及鞋面的全自動EVA鞋類射出發泡成型機。（王雅芬攝）

大陸福建泉州億達家電二代接班人吳宗翰對於有意前往大陸就業與創業的台青，以自己經驗，提供幾點建議。（王雅芬攝）

企業與人民皆為國之根本，大陸福建省積極扶植台資企業，2012年大陸國務院在泉州正式成立台商投資區，專區、專人協助有意前往福建創業與投資的台資企業。即使有政策的扶植，然而面對大環境不景氣與在地企業的競爭，前往大陸投資設廠的台資企業並非所有的都能一帆風順。一般人只看見台資企業的成功，其背後的奮鬥歷程才真正值得有意赴大陸創業就業的台灣青年與企業參考與借鏡。

從台灣台中開始出發的台企福建鉅閩機械，由董事長龔信佳創立，主要從事EVA發泡、活動鞋墊、大底、中底及鞋面的全自動EVA鞋類射出發泡成型機，2014年與老東家分手，獨資在泉州台商投資區租地、整地設廠，現今已成為NIKE指定的四家製鞋機供應商之一，成立十幾年，除了自己一年365天無休假的學習與付出，加上台籍3位員工的協同，營業額增加的同時卻能用精簡的人力將工廠管理的有條不紊，促使利潤最大化。

鉅閩機械其二代接班人，畢業於台灣修平科技大學機械工程系，今年才34歲的執行副總龔俊維說：「2007年當完兵到大陸家族事業幫忙才ㄧ年，2008年就遇到金融海嘯，最慘時曾經三個月賣不出一台機器，差點倒閉。父執輩會到大陸設廠的原因，是因為以前在台灣，工廠採用中鋼所生產的鋼作為原料，但中鋼產量80%都拿去製造船舶，剩下20%根本不夠分配給各行業使用。然而在福建泉州鋼材原料取得非常充裕，且政府給予台企建廠土地成本約只有市價5折的優勢，對台灣企業有很大的吸引力。」

龔俊維指出，台灣在地現存真正還有生產的鞋廠非常少，如今製鞋企業必須從傳統製鞋生產線逐漸採用全自動EVA製鞋機才能能與大陸在地與全球各地企業競爭與勝出，透過「EVA射出發泡成型機做出來的鞋子，重量會比傳統製成輕三分之一，除可以減少製鞋廠的人事成本，也可很精準控制材料用量，避免材料浪費。現在的鉅閩跟著NIKE方向走，訂單穩定，市場以越南為主軸，南向發展，逐步擴廠。

此外，同樣設廠於泉州台商投資區，目前ODM許多國內外知名品牌，例如九陽、大同、飛利浦、湯馬士家用電器的泉州億達家電二代接班人吳宗翰總經理，對於自己公司自行的研發設計能力非常自豪。其獲得專利的隨行自動泡茶杯深獲日本市場喜愛，年銷年年創新高。他對於有意前往大陸就業與創業的台青，提供幾點建議，1.多勞多獲，不要想一步登天，要多付出成果才會豐碩，雖然是企業接班人，但他自己是從作業員開始學習，每天幾乎工作24小時。2.在大陸薪資待遇是跟著能力走，不是一到大陸就應該領高薪。3.做自己擅長的事，不懂的不要亂投資。

(中時)