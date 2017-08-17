洪耀福會柯P 不急著談選舉
台北市長柯文哲16日與民進黨秘書長洪耀福晤面，外界對是否觸及台北市長選情感到好奇，洪耀福17日說，「沒有談選舉，此事急不得、慢不得，我們不急。」洪耀福還透露，體育民進黨一定支持，「下周黨部請黨工看一場中華對法國足球賽」。但洪耀福說，他沒有要去看。
民進黨是否感受到柯文哲以行動表達善意呢？洪耀福說，「他跟民進黨一向很好」，難道都沒有談選舉？他強調，沒談多久，只談世大運，體育民進黨一定支持。他還說，台北市長的提名，要等民進黨全代會之後才能決定，至於何時會更明朗？洪耀福說，「不知道哩，我們不急，這事隨緣，急不得、慢不得。」
(中時)
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