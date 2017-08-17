台與巴拿馬互設商辦處？外交部：非適當時機

巴拿馬與我斷交後，巴拿馬外交部上月在其網站上宣布，與我國所簽署的一切條約、協議、協定與諒解備忘錄等文書，均失去法律效力。外交部拉丁美洲及加勒比海司司長周麟今(17日)表示，這是極不友善的作法，也不符合國際規範，我方認定FTA是有效的。

周麟指出，國際條約不是因維持外交關係而決定，根據雙方簽署的《自由貿易協定》（FTA），任何一方決定要終止FTA，必須在180天前以正式書面通知對方意願，180天後才得以失效，但我方並未收到巴拿馬正式通知。

周麟強調，我方還是認為FTA是有效的，截至目前為止，沒有收到廠商通知受到影響，但日後還需觀察，若有發生權益受損情況，將依國際法原則處理，包含求償等作法。

我方已完全撤出在巴拿馬的大使館後，接續台巴關係發展，周麟指出，巴拿馬外交政次曾公開希望台巴互設商辦處，但目前在國內及國際的條件下，「目前還不是一個適當時機」；況且未來雙方進一步協議，而又有一個力量出現，結果可能很不理想。

周麟強調，目前還要觀察主客觀情勢，收集足夠資訊後，才會做決定。

(中時)