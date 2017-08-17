世大運奪金希望俞俊安 美業餘錦標賽晉32強
繼美國女子業餘錦標賽落幕後，本周改由美國男子業餘錦標賽登場，世大運中華高球代表隊國手俞俊安，今(17日)在64強比洞賽後來居上，經與對方戰至第18洞，終以「贏1洞」勝出，明32強戰對上世界業餘排名第36的美國選手鮑州。
俞俊安先在300多位選手參賽的兩輪比桿賽，以並列第57取得64強比洞賽參賽資格，今64強對上世界排名第122的美國選手霍奇斯一度陷入落後苦戰，打到第3洞就落後3洞，第5洞開始追趕，第12、13洞連拿2洞後追平，第16洞3桿洞再以Par拿下1洞，首度取得領先，最後兩洞2人戰平，俞俊安最終就以「贏1洞」晉級32強。
2014仁川亞運勇奪團體金牌與個人銅牌的俞俊安，目前就讀亞歷桑那大學1年級，3月已在國家邀請賽贏得NCAA首冠，成為校史首位大1冠軍，現世界業餘排名高居第23，本屆世大賽被徵召加入中華高球隊，是寄望奪金的王牌。
俞俊安打完美國男子業餘錦標賽後，隨即於下周1(21日)返台，22日與中華高球代表隊會合，準備於24日至27日在揚昇球場開打的世大賽高球項目，全力為中華隊爭奪金牌。
(中時電子報)
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