彰化地下製菸廠 187包香菸逃稅1.1億
警政署保三總隊第一大隊，16日於彰化破獲國內首宗地下製菸廠案件，赫見2名大陸技師，現場查扣174萬支成品紙捲菸、調味菸絲2萬5000公斤及製菸機械一組，約可製成187萬5368包香菸，逃漏稅捐高達1.1億元，現場逮捕9名工人，並通知施姓主嫌到案，將依違反菸酒管理法送辦。
保三總隊及台中關等單位，去年在台中港陸續破獲自越南進口椰子殘渣夾藏菸絲及自大陸走私製菸機台，準備於台灣大規模產製私菸，即深入偵辦並長期跟監，日前見時機成熟，15日持搜索票同步於彰化縣彰化市、和美鎮、鹿港鎮三地點執行搜索。
警方調查指出，當天衝入位於和美鎮的私菸加工廠，裡面9名工人見狀嚇得四處亂竄，隨即將人逮捕到案，現場赫見大陸籍64歲張姓男子及54歲方姓男子，2名技師負責組裝校正機組。
警方於現場及彰化市、鹿港鎮2處倉庫，查扣174萬支成品紙捲菸、調味菸絲25037公斤及製菸機械一組、捲菸紙、菸絲過濾器、溫控儀、製菸板等證物。警方表示，所查扣成品及半成品可製成187萬5368包香菸，數量龐大，逃漏稅捐高達1.1億元，目前已通知63歲施姓主嫌到案說明，專案小組持續擴大追查幕後主嫌及上下貨源流向。
國內菸稅甫於今年6月12日，由現行每包11.8元漲至31.8元，漲幅達20元之多，又加上健康捐及營業稅，每包菸品稅捐高達56.8元，基於暴利可圖，私菸集團不斷蠢蠢欲動。
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(中時)
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