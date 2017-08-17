反核立場鬆動？柯P：還是贊成反核
台北市長柯文哲日前一番「不可能要電力便宜又不要核電」談話，遭外界認為與2013年反對馬政府興建核四立場衝突。柯文哲今受訪表示，立場沒牴觸，且他不是反核電，而是反核電在台灣，因為台灣地理位置太特殊，「我還是贊成反核」，但反核代價大家也要承擔。
柯文哲上午出席木柵公共住宅開工典禮後接受媒體採訪，他對核電議題表示，世界上蓋核電廠的國家，廠周圍50公里範圍內人口不多，反觀台灣，30公里或50公里範圍內有幾十萬人，疏散是大問題，台灣地理位置不適合發展核電。
他指出，核電是這樣，短期讓電費比較便宜，但長期則是比較貴，因為蓋了核電廠後那塊地一萬年都不能用，這是債留子孫的行為。
他說，「我還是反核電」，但在反核電的前提下，要想想看台灣綠能要怎麼發展，還有一點，綠能比較貴。台灣電價、水價是全世界前幾名便宜，這個怪怪的，台灣又不是能源國家，有什麼理由水電特別便宜？這也是國民要去思考的問題，「我還是贊成反核，但反核的代價我們也要承擔」
(中時)
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