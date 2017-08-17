前退輔會主委胡鎮埔被控詐領榮電公關費 無罪確定
前退輔會主委胡鎮埔被控因特別費不夠用，指示屬下將與榮電公司無關的飲宴消費發票或收據，核銷24萬元公關費，高院更三審檢方提出的證據不足證明胡犯罪，判決胡無罪，由於本案爭訟逾6年，且更一審、更二審都判他無罪，依刑事妥速審判決不得上訴，全案定讞。
檢方指控胡鎮埔因退輔會編列每月4萬多元的主委特支費不夠用，而退輔會轉投資的榮電公司董事長李豐池又是他推薦的，因此指示退輔會處長王成明與李豐池商議，由李每月向榮電公司申報的公關費中提1到3萬元額度讓胡支出。
胡被控在2007年到2008年擔任主委的任內，指示處長王成明在榮電公司的部分發票上被鉛筆等註記，由李豐池交由榮電公司管理部經理、總務組組長，偽成榮電公司董事長公關費，向榮電公司核銷，詐取公關費共24萬3281元。
高院更三審認為，依檢方提出的證據，不足證明胡鎮埔及王成明涉犯證交法背信等罪，因此判決2人無罪，由於本案從2010年繫屬法院，至今已逾6年，且更一審到更三審都判決無罪，依速審法規定，本案不得上訴最高法院，胡、王無罪確定。
(中時)
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