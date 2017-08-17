與洪耀福見面 柯P：未談選舉

台北市長柯文哲16日與民進黨秘書長洪耀福見面，兩人談了什麼，外界相當好奇。柯今天出席木柵公共住宅開工典禮後受訪表示，兩人從世大運談起，談了很多事情，但這次沒有談到選舉，選舉要到明年二月才會正式談。

柯文哲表示，與洪耀福談一些世大運的事，民進黨部為了支持世大運，有買足球賽團體票。他強調自己與民進黨高層本來就很好，這次會談後對方說由他發言，就表示談話內容對方不太想講。

柯文哲並指出，兩人無所不談，相談甚歡，其他的不需要拿出來跟大家講。

本周六就是世大運開幕，屆時總統蔡英文、前總統李登輝、馬英九及陳水扁位子要如何排？柯文哲表示，先前本來要送票給李登輝，但他好像身體不適，不知開幕當天能否出席；另陳水扁的邀請函也送了，但要看中監會不會過，這些變數太多了，不知道屆時第一排位子要怎麼排，恐怕要到19日中午過後才知道怎麼排。

(中時)