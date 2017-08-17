破紀錄！杜特蒂大開殺戒1天斃32毒販
菲律賓鐵腕總統杜特蒂(Rodrigo Duterte)自從他上任以來已經擊斃數千名涉嫌販毒人口，嚴掃毒販一直是杜特蒂的重點政策，最近他更是殺紅了眼，日前菲律賓警方在布拉坎省(Bulacan)的大規模掃毒行動中，一口氣在24小時內連殺32人，創下菲國警方在同一省當天擊殺嫌犯人數的最高紀錄！
據CNN報導，菲律賓警方聲稱日前在大規模掃蕩毒犯的行動中，光是在馬尼拉北部省分布拉坎省就一口氣擊斃了32人。布拉坎高級警長卡拉馬特(Romeo Caramat)說，警察在連續24小時內展開20場非法毒販攻堅及14場搜索行動，武裝衝突過程中一共擊斃32人、拘捕107嫌犯，這個數字創下了菲律賓警方在同一省分單一晚擊斃毒販的最高紀錄！
菲律賓總統杜特蒂自從2016年6月上任以來就嚴格執行掃毒，秉持絕不縱容、輕放販毒人口的核心原則，截至目前已殺害至少3400名涉嫌販毒的相關人口。他在去年競選總統期間，就大力抨擊毒品問題，誓言殺掉10萬名毒販！
(中時電子報)
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