全球首次 傳統中醫服務世大運選手

中醫藥正式進駐世大運場館和選手村服務。（王超群攝）

中醫藥在2017世大運正式進到選手村和比賽場館，桌球、羽球、網球賽館將可見到拔罐、穴位指壓、理筋手法、繃帶包紮等4項服務。台北市議員何志偉偕同台北市中醫師公會與北市政府衛生局、體育局17日正式宣布此措施，周時嘉惠各國選手。

選手村部分提供針灸與中醫門診服務，賽館部分分別在桌球(新莊體育館)、羽球(臺北體育館)、網球(臺北市立網球中心)場邊服務，將中醫藥引進為世大運首創，何志偉感謝北市衛生局在6個月內就將此台灣醫療特色納入。

北市中醫師公會理事長林展弘表示，共有50名中醫師輪值桌球及網球支援9日，羽球則支援6日，每班次4小時，每日3班次，總計72班次全天不間斷，駐守於場邊醫護站。當選手突遇受傷經緊急防護評估後可自由選擇採用中醫或西醫。

(中時)