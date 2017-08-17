影射故宮前院長周功鑫收錢 林佳龍免賠定讞
台中市長林佳龍5年前擔任立委期間，質疑故宮博物院前院長周功鑫海外帳戶有不正常的美金匯入，且來自周的部屬，周女憤而提告求償200萬元並要求登報道歉。最高法院認定，林的言論經合理查證且為立委言論免責權保障範圍，今日判周女敗訴、林免賠確定。
周女提告指控，林佳龍於2012年10月9日在立院接受媒體採訪時表示「周功鑫的海外帳戶裡面有不正常的、大款的美金匯入，而且是來自她的部屬」及「這裡面竟然可以有大筆的資金在部屬和長官之間匯來匯去，而且是引起了海外的注意」。
周女認為，林佳龍影射她收受不法利益，使外界對她產生汲汲逐利、中飽私囊的負面印象，嚴重貶損她的社會評價和名譽，提起民事訴訟向林佳龍求償200萬元，並要求在四大報刊登道歉啟事。
歷審都認為，林佳龍受訪當天，立法院司法委員會質詢的就是故宮消費合作社匯款爭議，林開完會後接受記者查證，才再度評論周女的匯款疑雲，林的言論沒有超過質詢範圍，受立委言論免責權的保障，且有合理查證，判周女敗訴，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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