對藍綠都失望 郁慕明沉痛再喊：中華民國亡國了！
新黨24周年黨慶大會將於本周日上演，新黨主席郁慕明先前接受本報採訪表示，中華民國被藍綠搞到亡國，如今只是被「借殼」，新黨目標是追求更高層次的「中華民國復興」。郁慕明稍早在臉書表示，喊出「中華民國王國」這句話，內心非常沉痛，但心意已決，歡迎各種挑戰。
郁慕明先前向本報記者透露，藍綠惡鬥讓台灣動盪不安，國家認同感缺乏，事實上，中華民國早已名存實亡。他今（17）早在臉書上表示，消息發出後，受到不少網友質疑，有人表示中華民國亂歸亂，但也不至於亡，或是諷刺新黨明明活在青天白日滿地紅下，憑什麼說中華民國亡國？
面對來自各界的質疑之聲，郁慕明顯得大方無畏，他表示，「各式各樣標籤帽子，傾巢而出，通通歡迎！左閃右避，不是我郁某人的風格；揭開國王的新衣，才是我新黨一貫以來的作風！我在此迎接各種挑戰，8月20日新黨黨慶大會，大家一起出來面對」！
不過，他也坦言說出「中華民國亡國了！」這句話，內心實為沉痛，「或許和我同樣經歷過大江大海、見證過退出聯合國到中美斷交，或眼見李登輝毀黨叛國的人士，更能體會我此時此刻的心情」。
(中時電子報)
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