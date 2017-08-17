籲世大運陳抗勿太超過 柯：會有意見表達區

世大運本周六開幕，台北市長柯文哲今出席木柵公共住宅開工典禮後被問及反年改及獨派團體可能於開幕典禮外「路過支持」世大運時，他說，還是會讓每個人有表達意見的機會，但不要干擾正式典禮進行，場外會設置意見表達區。

柯文哲表示，台灣是多元、民主的國家，陳抗很常見，開幕場外會設置意見表達區，他呼籲陳抗還是到一個程度就好，讓每個人有表達意見的機會，但不要干擾正式典禮進行。

他說，警察局有跟過去一些陳抗團體接觸，如果不給予表達意見的機會，其實也違反作為民主自由國家的特色，但進場亂也不應該，因此取折衷，場外會有意見表達區。

另外，柯文哲說，這幾天世界各國選手會陸續進入台灣，呼籲不只是台北市民，整個大台北地區居民，如果看到外國友人，要把台灣好客、熱情的一面表達出來，過去台北被網路票選為世界最友善的城市，希望透過世大運把台北友善的這一面讓大家看到。

(中時)