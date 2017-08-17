惡男！洗劫前女友後丟棄深山

林嫌逮捕歸案後，今早依強盜、妨害自由等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。（張穎齊攝）

林嫌在新北市泰山區汽車旅館被逮。（張穎齊翻攝）

林嫌在女友身上洗劫的財物。（張穎齊翻攝）

恐怖情人！44歲林姓男子因缺錢花用，竟把歪腦筋動在43歲蔡姓前女友身上，計畫一場擄人勒贖案。林男前（15）日將蔡女約出來逛完市場後，隨即將蔡女拖到車上痛打，並輾轉開到南榮公墓，洗劫蔡女身上4萬元財物，甚至揚言「我要跟妳同歸於盡！」最後將蔡女丟包在台北市景美深山，警方昨（16）晚循線將林男逮捕後，依強盜、妨害自由罪嫌移送法辦。

基隆市警一分局長王貴正獲悉後，立即調派南榮派出所與偵查隊組成專案小組調查。警方指出，林男有毒品、詐欺前科，疑似因毒癮發作，缺錢花用，於15日下午5時將蔡女約在基隆市仁愛市場逛街購物，途中看見蔡女和另1名前男友互傳訊息，當場醋勁大發，便將蔡女當街擄到後車廂關起來。

警方表示，林男將蔡女痛打一頓，並用膠帶綑綁四肢，塞進後車廂，接著載到南榮公墓談判，同時將蔡女身上4萬多元現金及證件、提款卡洗劫一空，2人開始大吵架。

「我要跟妳同歸於盡！」林男在車上對蔡女怒吼，甚至還撥打電話給友人揚言「準備來幫我們收屍！」林男叫囂一陣後，再度把蔡女載到景美。途中行經國道時蔡女一度用腳把後車箱踹開，被後方車輛目睹後，該車駕駛想上前攔阻林男，怎料林男回嗆「你不要管！」駕駛則立即向國道警察報案。

警方指出，林男將蔡女載到景美山區丟棄後，便將蔡女車輛開到新北市新店區停車場，接著搭計程車躲藏到新北市泰山區某間汽車旅館中。蔡女逃出生天後，被一旁路人見狀隨即報警。

昨晚6時許，警方在汽車旅館將林男逮捕，經訊後林男也坦承犯案，稱因為剛被遊覽車公司開除，又欠錢花用，並於今日早上將林男依強盜、妨害自由罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

(中時)