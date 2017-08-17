柯：世大運替外國選手加油 表示台灣的偉大
每次被問到世大運售票狀況是否不佳時，台北市長柯文哲總會反問「多明尼加、越南誰要看？」，他因此被認為對這兩個國家不友善。柯今天出席木柵公共住宅開工典禮後表示，外國隊除非是很特別的，否則民眾一般看的意願不高，不過在場上來講，替台灣選手加油是天經地義，若能替外國選手加油，表示台灣是一個更偉大的地方。
至於荷蘭水球隊因照片在網路上瘋傳，進而刺激銷售有該國出賽場次的票房，柯文哲表示，相信美國、日本或英國等國家很快會跟進，世界上運動選手有很多帥哥美女，荷蘭幾張照片就讓荷蘭隊出賽的票券賣光，相信其他國家會跟進，行銷上帥哥美女還是最強行銷員。
(中時)
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