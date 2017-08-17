波麗士大人辛苦了！視障按摩師幫紓壓
2017台北世界大學運動會即將舉行，新北市永和警分局於比賽場館大規模執行安檢及維安工作。近日高溫酷暑，員警執勤時間常常超過12小時，永和警分局為體恤執行員警辛勞，特別由永和警友會邀集視障按摩師在行動補給站內，為辛苦的同仁舒壓按摩，讓第一線執勤同仁能保持最佳狀態。
服務同仁外也能幫助視障朋友、兼做愛心。同時補給站內亦備有現作餐點及各式飲料、水等防暑飲品，希望藉此讓基層警不受烈日高溫而影響勤務，並能適時補充體力。
由於基層員警需忍受酷暑，長時間於世大運賽館執勤，分局長葉爾煙體恤同仁，特別指示成立警察行動補給站，希望能為執勤同仁補充能量、體力，本次再由永和警友會邀集視障按摩師進駐，為員警舒壓，同仁直呼「秒忘辛苦」、「揪甘心」！
(中時)
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