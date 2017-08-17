混血紅星爆簽10年奴隸合約崩潰 小模被逼接客失神自殺

混血名模Rola爆簽奴隸合約陷入低潮，沒想到這樣的案例常有，甚至有傳小模簽下誇張合約，被逼下海接客，讓她一度輕生。(取材自Rola推特、IG)

不僅韓國演藝圈有偶像血汗合約，近年在日本，也爆出「小海女」能年玲奈、ViVi當家混血辣模Rola因與經紀公司爆合約糾紛，遭到「冷凍」重挫演藝路的消息傳出，日本《週刊文春》日前直擊近年在綜藝圈發展得如魚得水的Rola，竟遠走美國低調度日，同時揭露了她簽了10年「奴隸合約」的內容，包含若拒續約，則之後2年禁止她接工作，還威脅將出書爆她料等，推測致使Rola身心崩潰出走。

而Rola合約糾紛一案爆發後，除引發熱議，也讓不少日本藝能界寫手，跳出來爆料所謂的「恐怖演藝生態」，猶如都市傳說般，據《鏡周刊》報導，這類爆料中，包含一位化名為「夢香」的27歲小模，懷抱明星夢的她，當年在路上被星探發掘，因此很快說服爸媽簽了合約，沒想到竟是惡夢的開始。

據悉，夢香剛簽約後，開始有拍攝工作找上門，她於是辭掉化妝品專櫃小姐的正職，專心闖蕩演藝路，沒想到之後公司一個月僅給她10萬日幣(約2萬7千台幣)薪資，社長更叫她去做清涼泳裝外拍，甚至派她去夜店陪喝酒，或在社長與朋友的聚會上穿泳裝跳舞，跟她的名模夢差距越來越遠，夢香於是決定辭職解約，沒想到竟遭社長威脅。

在夢香提出不想繼續如此工作之後，社長辱罵甚至暴力相向，還威脅要向她父母討高額違約金，最終解約沒有成功，經紀公司之後對待夢香的方式變本加厲，要她去柏青哥店當促銷活動小姐，要她拍的寫真照越來越露，最後逼她下海接客，夢香身心受創，酗酒、內分泌失調忽胖忽瘦、無緣無故流淚等，某此在失神的情況下，她吃下大量安眠藥自殺，所幸搶救回來。

事後夢香透過關係終於解約，然公司沒放過她，社長到處散播夢香的謠言，包含人格方面的攻擊，還說她吸毒、私生活混亂等，讓她即便想改名再出發，仍因負面新聞太多而無法在業界繼續發展，夢香明星夢碎，遂向寫手爆料，盼慘事到自己這裡就好，別再有下一個「奴隸夢香」。

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(中時電子報)