世大運》中華隊強敵 韓國首輪選秀左投助陣
台北市大運即將正式展開，受矚目的棒球項目從20日正式開打，也是此次地主中華隊的奪金希望之一，不過首先預賽將遭遇的韓國也來勢洶洶，陣中還有韓職地域選秀三星獅第一指名的左投崔採興助陣，中華隊需要小心提防。
上屆世大運身為地主的韓國隊，在四強戰敗給中華隊，屈居銅牌，今年盼捲土重來，這次以今年韓國全國大學棒球聯賽優秀選秀組成，共有10名投手、3名捕手、5名內野手，以及4名外野手，其中投手群當中，以左投崔採興最受矚目。
崔採興在今年韓職地域優先選秀中，以第一指名被三星獅選中，並以3億5千萬韓圜(約936萬新台幣)簽下，備受職業球團看好，也是韓國隊這次世大運陣中唯一與職業球團有合約的選手。
高中時期崔採興都以一壘手為主，直到進入漢陽大學才開始扛起專任投手，並開始展現出色投球實力，最快球速來到147公里，2014年就入選U21國家隊，並在2015年參加光州世大運與亞錦賽，曾兩度與中華隊交手，在亞錦賽上中繼4.1局狂飆5次三振無失分，壓制中華隊打線，並獲得勝投，將是這次中華隊須注意的投大物型投手。
韓國隊日前也在總教練張彩根的率領下，前往日本進行長達7天的移地訓練，並與當地大學進行交流賽，以8比4勝出；中華隊與韓國隊將在23日正面交手，兩隊勢必全力搶勝。
(中時電子報)
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