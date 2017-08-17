新北惜食分享網　NG蔬果不浪費

新北市政府擴大推廣惜食理念，將「惜食分享餐廳」計畫延伸。（葉書宏翻攝）

新北市政府擴大推廣惜食理念，將「惜食分享餐廳」計畫延伸。（葉書宏翻攝）

新北市政府擴大推廣惜食理念，將「惜食分享餐廳」計畫延伸。（葉書宏翻攝）

想要為珍惜食材出一份心力！新北市政府擴大推廣惜食理念，將「惜食分享餐廳」計畫延伸，現在不僅是餐飲業者，每位民眾都有機會直接購買到有機或友善耕種的「蔬果格外品」，避免食物浪費，支持友善土地觀念。

「惜食分享餐廳」計畫媒合餐飲業者使用有機或友善耕作農作物，尤其是「蔬果格外品」即所謂的NG醜蔬果或生產過剩蔬果，它們可能因外觀不佳、生產過剩，或是規格、大小不符合市場需求而在產銷體系中被丟棄。

因此，市府與餐飲業者合作，讓這些仍可食用的健康作物能順利抵達餐桌，發揮其應有的價值。雖然這些蔬果於食用前可能需要耗費較多時間處理，或是保存期較短，但基於好食材不浪費的理念，仍獲得不少餐廳響應。現在進一步將這樣消費模式帶給大眾，若想要購買蔬果格外品，即日起可關注「惜食分享餐廳」Facebook粉絲專頁。

最新的蔬果品項將隨時更新在粉絲頁面上，因格外品數量非穩定，且須配合農友採收期程，故到貨日期可能會稍有波動，民眾可透過留言或私訊進行團購，取貨時所附訂單會標註「新北惜食分享網」圖樣，請認明並安心使用。

農業局長李玟表示，新北市推行「惜食分享網」，與民間團體、業者合作，群策群力拯救食物免於浪費，希望民眾也可以透過簡單的方式來響應惜食，民眾除可到惜食分享餐廳用餐，現在還可以直接購買蔬果格外品使用。

未來也預計在餐廳直接開架販售或協助代購蔬果格外品，讓民眾有機會用更優惠的價格取得這些蔬果。另外，也可以到三重、淡水、樹林、深坑、金山與萬里等農會超市，超市內都設有NG醜蔬果專區供民眾採購。

而有興趣加入使用蔬果格外品或有機、友善蔬果的餐飲業者，也歡迎透過「惜食分享餐廳」Facebook粉絲專頁或洽農業局2960-3456分機3124曾先生了解詳情，一起響應。

(中時)