跳電匪諜害的？郁慕明酸綠：你們又是誰的臥底阿
台灣815大跳電，傳出案件與「匪諜」有關，對此，新黨主席郁慕明酸民進黨，「是誰用錯誤能源政策拖垮台灣？你們（指綠營）又是誰的臥底阿」？
由於人為操作失誤，台灣日前大跳電，668萬戶受影響，民進黨立法院黨團幹事長葉宜津質疑其中有「陰謀」，操作失誤人員可能是故意，節目主持人鄭弘儀說「萬一是匪諜怎麼辦」？
針對跳電與匪諜連結一事，郁慕明在臉書喊話「蔡總統還不面對嗎」，並說停電問題在於電力短缺，和電網系統無關，為何還要硬拗？這明明就是不分藍綠的國安問題。
接著，郁慕明大酸扯陰謀論的民進黨，「是誰一意孤行用錯誤的能源政策拖垮台灣？你們又是誰的臥底啊」？
(中時電子報)
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