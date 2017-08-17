檯面大官皆陳菊人馬？高市：說法充滿封建想像

不可得罪的大官們。(擷取自「那些傳言沒有說的事」粉絲團)

臉書粉絲團「那些傳言沒有說的事」製作一份「不可得罪的大官們」圖表，顯示檯面許多大官，包括中油、台船、台鹽董座都曾擔任過高雄市副市長，其他中央部會首長也多為前高雄市政府一級主管，儼然天下由陳菊說了算。對此，高雄市政府今天(17日)會應，稱這種說法充滿封建想像。

據《聯合報》訊，高雄市政府表示，民進黨在高雄執政時間久，為中央培養人才很正常。這些人只是待過高市府，現在為在哪工作，就屬哪邊的團隊；高市府強調，「誰的人馬」這種說法是充滿封建想像。

(中時電子報)