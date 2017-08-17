《富比士》最會賺錢女星榜 艾瑪史東以7.9億稱后

好萊塢女星艾瑪史東，被《富比士》雜誌評選為去年最會賺錢的女星第一名。（圖/美聯社）

據英國衛報（The Guardian）報導，著名的《富比士》雜誌（Forbes）公佈去年最會賺錢的女性明星榜單，因主演《樂來越愛你》（La La Land）爆紅的好萊塢女星艾瑪史東（Emma Stone），大賺2,600萬美元（約7.92億台幣）稱霸群雌。性格直率的她，還曾公開抨擊好萊塢性別不公的潛規則，認為長年男女演員同工不同酬的現象，早該被外界知道並需要改正。然而在新的榜單上，原先的冠軍女星珍妮佛勞倫斯（Jennifer Lawrence）下滑至第3位，而第二名的位置則由《六人行》（Friends）女星珍妮佛·安妮斯頓（Jennifer Aniston），以2,550萬美元（約7.76億台幣）緊追在後。

年僅28歲的艾瑪史東，出生於美國亞利桑那州，家族血緣來追溯回瑞典，父親是一家承包服務公司創辦人兼行政總裁，從小就對表演有極大的興趣。高中還未畢業就說服父母，搬到加州參加演員試鏡，早期的作品多半不出名，一直到2010年，出演青少年喜劇電影《破處女王》和主持綜藝節目《週六夜現場》（Saturday Night Live）後，才逐漸被市場所注意；之前接連主演《蜘蛛人：驚奇再起》、《蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰》和《鳥人》等作品，並在去年因《樂來越愛你》，榮獲金球獎、英國電影學院和奧斯卡最佳女主角3項大獎。

曾主演《六人行》電視劇出名的珍妮佛·安妮斯頓，名列最會賺錢榜第二名。（圖/美聯社）

“She makes her opinions very clear to me, all the time. I appreciate it. She’s just fun, a shot of light.”

- Emma Stone on Jennifer Lawrence pic.twitter.com/MXxDpbw4ph — Jennifer Lawrence (@JLdaily) 2017年8月9日

十大《富比士》最會賺錢女星榜：

一、艾瑪史東：2,600萬美元（約7.92億台幣）

二、珍妮佛·安妮斯頓：2,550萬美元（約7.76億台幣）

三、珍妮佛勞倫斯：2,400萬美元（約7.31億台幣）

四、瑪莉莎·麥卡錫：1,800萬美元（約5.48億台幣）

五、蜜拉·庫妮絲：1,550萬美元（約4.72億台幣）

六、艾瑪華森：1,400萬美元（約4.26億台幣）

七、莎莉·賽隆：1,400萬美元（約4.26億台幣）

八、凱特·布蘭琪：1,200萬美元（約3.65億台幣）

九、茱莉亞·羅勃茲：1,200萬美元（約3.65億台幣）

十、艾美·亞當斯：1,150萬美元（約3.5億台幣）

(中時電子報)