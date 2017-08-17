氣質滿分！趙薇無PS側顏太美 少女周冬雨慘成背景
趙薇、黃曉明與周冬雨等人近期加入真人秀《中餐廳》，五位成員到泰國象島開中式餐廳，由趙薇擔任店長、黃曉明擔任經理等彼此各司其職，日前趙薇、黃曉明因誤會陷冷戰，還有兩人的大學老師擔任嘉賓，聊起趙薇、黃曉明學生時期趣事，而節目在昨舉辦媒體互動會，坐在台下的趙薇還被捕獲側顏照，精緻臉蛋、氣質滿分。
真人秀《中餐廳》昨（16日）舉辦媒體互動會，趙薇、黃曉明、周冬雨、張亮以及靳夢佳五位都出席，其中，趙薇還被捕獲一張高顏值側顏照，只見長髮及腰的趙薇坐在台下、張大圓滾滾雙眼望著前方，濃眉大眼、氣質滿分，專注模樣更凸顯她的空靈美。
趙薇這張真實側顏照不僅優雅又空靈，她的女神光芒更是成為照片焦點，就連後方的周冬雨也難以抵擋趙薇高顏值，網友更是大讚趙薇「好有少女感」、「滿分我女神美美」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。