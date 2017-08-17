氣質滿分！趙薇無PS側顏太美 少女周冬雨慘成背景

趙薇還被捕獲側顏照，空靈、氣質滿分。（圖／取材自趙薇工作室、風少Garry微博）

趙薇、黃曉明與周冬雨等人近期加入真人秀《中餐廳》，五位成員到泰國象島開中式餐廳，由趙薇擔任店長、黃曉明擔任經理等彼此各司其職，日前趙薇、黃曉明因誤會陷冷戰，還有兩人的大學老師擔任嘉賓，聊起趙薇、黃曉明學生時期趣事，而節目在昨舉辦媒體互動會，坐在台下的趙薇還被捕獲側顏照，精緻臉蛋、氣質滿分。

真人秀《中餐廳》昨（16日）舉辦媒體互動會，趙薇、黃曉明、周冬雨、張亮以及靳夢佳五位都出席，其中，趙薇還被捕獲一張高顏值側顏照，只見長髮及腰的趙薇坐在台下、張大圓滾滾雙眼望著前方，濃眉大眼、氣質滿分，專注模樣更凸顯她的空靈美。

趙薇這張真實側顏照不僅優雅又空靈，她的女神光芒更是成為照片焦點，就連後方的周冬雨也難以抵擋趙薇高顏值，網友更是大讚趙薇「好有少女感」、「滿分我女神美美」。

(中時電子報)