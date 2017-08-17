明年總預算拍板 社福居首增136億

行政院院會通過主計總處提報107年度中央政府總預算案及特別預算案，將送請立法院審議。（主計總處）

行政院院會今（17）日通過主計總處提報的明年度中央政府總預算案及特別預算案，將送請立法院審議。明年歲入預算1兆8904億元，較今年增加2.7％；明年歲出1兆9850億元，較今年微增0.6％，前4大支出編列分別是：社會福利支出4902億元、教育科學文化支出4020億元、國防支出3200億元、經濟發展支出2454億元。

其中，社會福利支出占24.7%，居首位；教育科學文化支出占20.3%，居第2位；國防支出占16.1%，居第3位；經濟發展支出占12.4%，居第4位。

行政院長林全表示，明年度中央政府總預算案是併同前瞻基礎建設計畫通盤考量進行籌劃，其中包括公共建設、產業創新、毒品防制、食品安全、教育及社會福利等當前施政重點，請各部會加強落實推動，突顯政府施政重點，讓社會大眾瞭解政府作法及與以往的不同。

主計總處指出，明年度重要施政項目包括：公共建設計畫、科技發展計畫、產業創新計畫、推動新南向政策、教育經費、原住民族經費、食安經費、毒品防制經費、長照服務經費、空污防制經費。

公共建設計畫編列經費1643億元，加計流域綜合治理計畫、前瞻基礎建設計畫特別預算案明年度編列數147億元及747億元，合共2537億元，較今年度相同基礎預算數增加466億元，約增22.5%。

科技發展計畫經費994億元，加計前瞻基礎建設計畫特別預算案明年度編列數177億元，合共1171億元，較今年度相同基礎預算數增加120億元，約增11.5%。

產業創新計畫經費406億元，加計前瞻基礎建設計畫特別預算案明年度編列數228億元，合共634億元，較今年度相同基礎預算數增加172億元，約增37.2%。

推動新南向政策經費38.2億元，較今年度增加18.9億元，約增97.6%。

教育經費經費2855億元，加計前瞻基礎建設計畫特別預算案明年度編列數76億元，合共2931億元，較今年度相同基礎預算數增加97億元，約增3.4%。

原住民族經費，原住民族委員會及所屬明年度總預算編列82.9億元，較今年度增加5.4億元，約增7%。

食安經費49億元，較今年度增加13億元，約增36.2%。

毒品防制經費32.6億元，較今年度增加20.9億元，約增177.7%。

長照服務經費16億元，如連同非營業特種基金323億元，合共339億元，較今年度相同基礎預算數增加161億元，約增89.9%。

空污防制經費39.1億元，較今年度增加2.4億元，約增6.5%。

(中時)