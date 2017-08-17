船東與拖船商簽約 明晨4點漲潮解救興達港擱淺船
賴比瑞亞籍運煤輪「可利亞號（CLIA）」擱淺在高雄興達港外海，航港局原本限希臘籍船東昨午夜12點以前，提出「擱淺脫困計畫」，否則將依商港法開罰。航港局指出，船東已與廠商簽訂合約中，將在今下午3點緊急應變會議上提出脫困計畫，預計今凌晨4時47分漲潮時，拖船將集結，助可利亞號（CLIA）脫困。
航港局南部航務中心表示，今船東已正式委託海歷公司執行擱淺脫困作業，簽約完成後，會將擱淺脫困計畫，送達南部航務中心，最慢於明凌晨4時47分高潮時間（潮高1.12公尺），進行擱淺拖困作業。
航港局表示，另外由於施救船隻已作業準備中，鑑於攔油索會阻礙拖船作業，先放在船上預備。今下午3點召開的緊急應變會議將就執行面進一步討論脫困計畫；至於船東超過午夜期限送出脫困計畫是否開罰，也將在會議上裁決。除了台灣亞洲海事公司，航港局指出，陸續有各國海難救助公司跟可利亞號船東接觸，如日本、新加坡等國，每艘馬力都高達一萬匹。
(中時)
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