玉山計畫變「血鑽石計畫」？教育部澄清

高教工會今天到教育部前抗議，他們要求停止「玉山計畫」。（林志成攝）

「地基流失，何來玉山」、「停止施放高空煙火，還我高教基礎建設」，教育部推出為學者加薪的「玉山計畫」，高教工會今天動員約10人到教育部前抗議，他們認為這項計畫是圖利少數人，而且預期將變成壓榨年輕教師的「血鑽石計畫」，他們反對。

教育部高教司長李彥儀回應，「玉山計畫」中的「玉山學者」年薪最高可達650萬元，是要讓世界各國知道台灣以「國家角度」來留才、攬才，且不會獨厚資深、得獎學者，年輕及具有潛力的教師也可能獲選助。另外，教育部也正在研擬降低大專院校生師比的方案，預期可讓一些年輕教師進入大學任教。

高教工會創會理事、南華大學應用社會系副教授周平說，7年前教育部提出「彈薪計畫」為一些學者加薪，但幾年下來，他一些每年加薪50萬元、18萬元的同事，現在都不見了，根本沒有發揮留才、攬才功能。

現在教育部要透過「玉山計畫」再為大學教師加薪，周平認為，確實會產生一些「光鮮亮麗」的學者，不過這些人多數不會從國外帶團隊到台灣來，他們當「過客」領高薪領3年後可能又走了，無助於提升台灣學術。

周平指出，「玉山計畫」一旦真的實施，有些學者領高薪，但付出的代價是，參與的基層教師被剝削、沒有基本勞動權益，最後變成「血鑽石計畫」，過3年、6年後又要修正。

台灣社會研究學會之前曾發起連署反對「玉山計畫」，共有346位學者參加，其中45％是教授、副教授，還有16位是頂尖大學的教授，由此可見，並不是只有年輕學者反對「玉山計畫」，連一些資深教授也反對。

台灣社會研究學會理事長、政大社工所教授王增勇表示，過去6年來，國內培養出2萬多個博士，但大學卻僅開出400多個職缺，導致不少年輕博士出走到外國去流浪。他認為，「玉山學者」年薪達650萬，可聘6.5個助理教授，將1000個「玉山學者」的錢省下來，可以增加6500個工作機會。

王增勇說，從事學術工作，必須是一群人長期投入後才能產生成效，絕對不是拿錢從國外買幾個學者來就有用，因此他們反對「玉山計畫」，希望政府把這些經費拿來增聘更多年輕學者。

(中時)