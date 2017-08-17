世大運將登場 反偷拍有秘密武器

中和警分局偵查隊持「無線攝影機偵測掃描器」偵測。（葉書宏翻攝）

中和警分局偵查隊持「無線攝影機偵測掃描器」偵測。（葉書宏翻攝）

中和警分局偵查隊持「無線攝影機偵測掃描器」偵測。（葉書宏翻攝）

中和警分局偵查隊持「無線攝影機偵測掃描器」偵測。（葉書宏翻攝）

2017世界大學運動會即將登場，新北市中和警分局為保護貴賓、選手之人身安全及個人隱私，特別規畫在世大運正式賽事前，由分局偵查隊持專業偵測器材「無線攝影機偵測掃描器」前往二個場館公共廁所、淋浴間裡執行反針孔攝影機偵測勤務。

隱藏式攝影器材嚴密蒐查，尤其針對公用廁所及淋浴間之牆壁、天花板、垃圾筒等容易遭不法人士潛藏針孔攝影機之處所反覆偵測，以提供賽事貴賓、選手及民眾隱私安全之環境。

警方表示，現行偷拍風氣盛行，不法之徒常在公共廁所利用較隱密之處所，放置針孔攝影機，甚至使用外接電源以利供電不中斷，再遠端傳輸至手機、個人電腦裡供其觀覽、儲存，所以大多使用波長介於1600至2600MHz之數位式SIM卡作為傳輸之工具。

而無線針孔偵測器就是針孔攝影機的剋星，只要偵測器發現異常訊號，立即會發出警報並於螢幕上顯示針孔攝影機之拍攝畫面，使不法設備無所遁行。另警方提醒，如果該處所出現來源不明之擺設，或是用肉眼即可看到針孔鏡頭發出之光線，很可能就是針孔攝影機，應立即報警交由警方處置。

中和警分局呼籲，無故利用工具或設備窺視他人非公開之身體隱私部位或無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人之身體隱私部位者，可能構成刑法第315條之1之妨害秘密罪嫌，可處三年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。

(中時)