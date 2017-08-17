世大運將登場 反偷拍有秘密武器
2017世界大學運動會即將登場，新北市中和警分局為保護貴賓、選手之人身安全及個人隱私，特別規畫在世大運正式賽事前，由分局偵查隊持專業偵測器材「無線攝影機偵測掃描器」前往二個場館公共廁所、淋浴間裡執行反針孔攝影機偵測勤務。
隱藏式攝影器材嚴密蒐查，尤其針對公用廁所及淋浴間之牆壁、天花板、垃圾筒等容易遭不法人士潛藏針孔攝影機之處所反覆偵測，以提供賽事貴賓、選手及民眾隱私安全之環境。
警方表示，現行偷拍風氣盛行，不法之徒常在公共廁所利用較隱密之處所，放置針孔攝影機，甚至使用外接電源以利供電不中斷，再遠端傳輸至手機、個人電腦裡供其觀覽、儲存，所以大多使用波長介於1600至2600MHz之數位式SIM卡作為傳輸之工具。
而無線針孔偵測器就是針孔攝影機的剋星，只要偵測器發現異常訊號，立即會發出警報並於螢幕上顯示針孔攝影機之拍攝畫面，使不法設備無所遁行。另警方提醒，如果該處所出現來源不明之擺設，或是用肉眼即可看到針孔鏡頭發出之光線，很可能就是針孔攝影機，應立即報警交由警方處置。
中和警分局呼籲，無故利用工具或設備窺視他人非公開之身體隱私部位或無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人之身體隱私部位者，可能構成刑法第315條之1之妨害秘密罪嫌，可處三年以下有期徒刑、拘役或三萬元以下罰金，民眾切勿以身試法。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。