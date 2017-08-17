南韓總統：朝鮮半島絕不會爆發戰爭

韓聯社報導，韓國總統文在寅17日舉行就職百日記者會，強調朝鮮半島絕不會爆發戰爭。

文在寅說，韓戰爆發後，南韓全民團結一致重建國家，不能因再次爆發戰爭失去這一切。國際社會一致認同即使對北韓實施強力制裁和施壓，最後也要以和平方式解決北韓問題。美國和美國總統川普的立場也與此相同。

他點出，聯合國安理會一致通過切斷北韓約三分之二出口量的強力經濟制裁決議，俄羅斯和中國也參與其中。也就是說，此舉旨在防止發生戰爭。

文在寅說，未經韓方同意，任何一方都不得在朝鮮島動武。美國和川普總統也曾承諾，不管對北韓採取何種措施，都會對此跟南韓進行充分協商並獲得同意。

(旺報)