林全為停電再次道歉盯緊部會風險管理

行政院長林全17日在行政院會再度為分區輪流停電對國人生活造成不便表示道歉。林全表示，做為一個負責任的政府，不僅要面對問題、解決問題，更要能防患未然，他期許各部會，除了推動手邊的業務，更要落實風險管理，找出並解決過去遺留下來的潛在問題，將潛在的危機消弭於無形，以展現施政決心與魄力，爭取民眾的認同。

林全表示，穩定供電不僅是民生必需，更攸關國家安全，大停電暴露出系統設計、操作流程和營運管理等問題，他已經指示成立政院層級的調查專案小組，釐清責任。同時，行政院也將就集中式電力結構的安全性、整體電網的安定性，以及未來如何使電力系統更具抗災性、強韌性等議題，進行全面性體檢。

此外，台灣連續多日高溫炎熱，陸續傳出民眾熱傷害事件；林全要求衛福部加強熱傷害的防範宣導。針對嬰幼童、高齡長者、慢性病患、戶外工作者等高危險群，林全也指示製作分眾式的預防宣導資料。

林全提醒，極端氣候日益顯著，要求各部會在職權範圍內，對於可能受到各種極端氣候影響而發生損害的情形，預做準備，擬定因應對策，使風險及危害降到最低。

(工商)