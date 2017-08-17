美日商定對北韓持續施壓

日本「共同社」報導，日本外相河野太郎與防衛相小野寺五典16日下午與美國國家安全顧問麥克馬斯特在華盛頓會談，達成目前國際社會應團結一致對北韓加強施壓的共識。雙方還一致認為，應通過具體行動強化日美防禦體系及能力，商定將努力加強日美同盟。

河野在會談中指出，「對反復出現挑釁言行的北韓加以威懾很重要。包括履行聯合國安理會對北韓決議，中國及俄羅斯發揮更大作用非常重要。」

小野寺強調:「有必要避免不測事態，在此基礎上，日本也建立了彈道導彈防禦（BMD）體系，希望今後能在各級別上更緊密地溝通意見。」

(旺報)