世大運》韻律體操俄羅斯美女最吸晴
台北世大運即將在19日揭幕，兼具力與美的韻律體操預定27日起連續3天在台北南港展覽館1館4樓舉行，喜歡欣賞美女的民眾可得把握住機會了。
俄羅斯向來是體操強國，尤其是韻律體操這方面更是獨領風騷，此次來台參賽有奪得個人全能金牌實力的是布拉薇柯娃(Iuliia Iurievna Bravikova)以及葉卡婕琳娜(Ekaterina Sergeevna Selezneva)，此外，白俄羅斯瑪麗亞(Mariya Trubach)和烏克蘭凱特琳娜(Kateryna Lutsenko)的實力也不容小覷。
布拉薇柯娃與葉卡捷琳娜是俄羅斯積極栽培的選手，也是2020年東京奧運奪金熱門人選。現年18歲的布拉薇柯娃，長相清秀甜美，拿過兩次歐洲青少年錦標賽冠軍，也是2013年世界中學運動會全能冠軍，風格獨特，動作流暢度非常好。
葉卡捷琳娜比布拉薇柯娃還大4歲，2015年在俄羅斯錦標賽拿下彩帶項目金牌，上個月在世界盃挑戰賽奪冠，整套動作穩定度高，表現能力佳。至於現年17歲的瑪麗亞，2014年南京青年奧運摘下全能銀牌，以及布魯諾大獎賽全能冠軍。
團體項目方面，俄羅斯隊變化性多，整套流暢，為傳統強國，前三屆世大運都是金牌；烏克蘭隊整套特色鮮明，表現力佳，也是歷屆世大運團隊奪牌隊伍；日本隊一致性高，深具奪牌實力。神秘的北韓隊第一次參加世大運韻律體操，拋接精準度高，奪冠黑馬。
(中時電子報)
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